Campo estivo gratuito per adolescenti

Dal 16 al 26 luglio il Teatro Ridotto, grazie al sostegno del quartiere Santo Stefano, è lieto di proporre un campo estivo TOTALMENTE GRATUITO!!!

Aperto ai ragazzi dai 10 ai 16 anni dalle ore 9 alle 13 presso la scuola IC 20 Rolandino in via Pascoli, 5 - Bologna.

L'attività permetterà ai ragazzi di cimentarsi con giochi teatrali, musicali, costruzione di maschere e TRAMPOLI!!!

E' possibile iscriversi anche il giorno stesso presentandosi all'orario e al luogo indicato.

Per informazioni di qualsiasi tipo 349.7468384 - teatroridotto@gmail.com