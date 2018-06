Cani in acqua! Educazione cinofila in piscina

Giornata di avvicinamento all'acqua dedicata ai vostri cani, organizzata presso il Centro Cinofilo "Passion for Dogs", con l'istruttore Umberto Guerini.

L'iniziativa sarà utile a prendere confidenza con l'acqua, a superare le paure e a rafforzare il rapporto di fiducia tra cane e padrone.



Gli argomenti principalmente trattati saranno:

- Gestione dell'ansia;

- Esercizi per aumentare l'autostima;

- Corretto approccio all'acqua;

- Giochi e attività in acqua.



All'evento sarà presente anche la Dott.ssa Pia Tubertini dell'omonimo Centro Olistico.



Richiediamo di venire forniti di:

- Costume da bagno;

- Teli da bagno;

- Premietti prelibati per i vostri amici a 4 zampe;

- Giochi preferiti per farlo sentire a suo agio;

- Pettorina.



Vi aspettiamo numerosi, Domenica 1 Luglio 2018, dalle ore 9:30 alle 18:00.

Per info, costi e prenotazioni:

tel. 3384561778

email. info@passionfordogs.it