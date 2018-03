Cantante Ultimo firma le copie del su CD

Al Centro Commerciale Vialarga continua la stagione dei grandi eventi

Il cantante Ultimo ha vinto la 68esima edizione di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”, quella dei “giovani”, con la canzone “Il ballo delle incertezze”.

BIOGRAFIA

Nato a Roma nel quartiere di San Basilio, studia pianoforte dall'età di otto anni presso il conservatorio Santa Cecilia, mentre inizia a scrivere canzoni a quattordici anni. Nel 2016 vince un importante concorso di musica hip hop promosso dalla Honiro, un'etichetta discografica indipendente che poi inizia a produrlo. Nel maggio 2017 apre il concerto di Fabrizio Moro a Roma, mentre nel settembre seguente si è esibito al MACRO in occasione dell'Honiro Label Party. Debutta di fatto con il singolo Chiave, a cui hanno fatto seguito Ovunque tu sia e Sabbia. Il suo primo album Pianeti, uscito nell'ottobre dello stesso anno, ha raggiunto la seconda posizione della classifica iTunes. Ha realizzato anche un brano, dal titolo Un uomo migliore, che ha visto coinvolto l'attore Giancarlo Giannini.

Il 15 dicembre, nel corso di Sarà Sanremo, viene annunciato tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove proposte con il brano Il ballo delle incertezze. Il 9 febbraio 2018, al termine della kermesse, si classifica al primo posto vincendo inoltre il Premio Lunezia per il miglior testo. Nello stesso giorno viene pubblicato Peter Pan, secondo album in studio per il cantautore romano.