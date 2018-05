La cantata nelle corti europee: rassegna musicale

Per la rassegna "I gioielli musicali dell'Europa Barocca" domenica 20 Maggio alle ore 20:30 presso l'Istituto germanico "Goethe Zentrum" di Via de' Marchi 4 a Bologna, il soprano Valeria D'Astoli terrà un concerto interamente dedicato alla Cantata del tardo barocco.



Il programma, particolarmente ricco e vario, è dedicato a questa importante forma musicale nata e sviluppatasi in Italia, ma che ben presto conquistò il panorama delle corti europee attraverso le opere dei suoi più grandi compositori.



Verranno eseguiti autori quali A. Stradella, J. Ph. Rameau e G. F. Haendel.



Le cantate saranno alternate da una Suite per Cembalo di J. Mattheson e una Sonata per Violoncello e Cembalo del bolognese A. Vandini.



Valeria D'Astoli Soprano

Antonello Manzo Violoncello

Miranda Aureli Clavicembalo



INGRESSO AD OFFERTA LIBERA