Domenica 28 ottobre "Cantautori - Viaggio in Italia" alle 18:00 al Teatro Il Celebrazioni



A grande richiesta, dopo il successo dello scorso aprile, torna al Teatro Celebrazioni il concerto Cantautori. Viaggio In Italia, una biografia in musica dei più famosi interpreti, un tributo in diverse forme artistiche, un omaggio a tutti i grandi cantautori della scena musicale italiana degli ultimi 50 anni. Un live coinvolgente e passionale di oltre due ore sarà una sorta di piccola pièce teatrale o, più semplicemente, un racconto in musica, un viaggio attraverso la melodia nei "migliori anni della nostra vita" che si realizzerà grazie alle canzoni che sono entrate nella storia del costume nazionale. Uno show pieno di emozioni e sorprese con la voce solista straordinaria della siciliana Carmen Alessandrello, voce emergente nel panorama italiano, che nel 2016 ha partecipato alle selezioni di "The Voice", che collabora con la compagnia di ballo Nu' Art e ha vinto Area Sanremo partecipando alla trasmissione "Sarà Sanremo" in diretta su Rai 1. La seconda voce è quella di Marcello Libertini, musicista e cantante, e a completare la scena anche la ballerina classica Nicole Belletti, il mimo-ballerina Pierrot e la luna Megan Padillà e l'attore Daniele Sirotti. Tante sorprese aspettano il pubblico in una serata piena di emozioni in cui la musica si accompagna alla magia del teatro.