"Cantine aperte 2019": scoprire da vicino i produttori locali di vini

Il 25 e il 26 maggio 2019 "Cantine aperte 2019" con un iter fra le cantine aderenti a Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa.

Appuntamento da non perdere per gli appassionati del vino quello di Cantine Aperte, due giorni per scoprire da vicino i produttori locali aderenti al Movimento Turismo del Vino con visite guidate e degustazioni.

Cantine in pianura:

MANARESI VIA BERTOLONI, 14-16 – LOC. PODERE BELLA VISTA

40069 ZOLA PREDOSA (BO)

TEL. 051/751491 – FAX 051/739133

CELL. 335 7442080 335 8032189

info@manaresi.net – www.manaresi.net

TIZZANO SOC.AGR.Srl VIA MARESCALCHI, 13

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

TEL. 051/571208 - 051/577665 FAX 051/571208 - 051/577665

info@tizzano.it – www.tizzano.it

VIGNETO TERRE ROSSE DI ENRICO VALLANIA VIA PREDOSA, 83

40069 ZOLA PREDOSA (BO)

TEL. 051/755845 - FAX 051/6187210

info@vignetoterrerosse.com www.vignetoterrerosse.com