Capodanno 2018 fienile fluò per... conoscersi

Quest’anno, alle soglie del 2019, abbiamo deciso di stringere una nuova amicizia e collaborazione all’insegna dell’eleganza, della raffinatezza e della creatività in cucina e negli eventi: insieme a “I Conoscenti”, il nuovo salotto conviviale, lounge bar e bistrot nato nel cuore di Bologna circa un anno fa, abbiamo organizzato un San Silvestro speciale, con un menu ricercato e ricco di materie prime del territorio, come ci caratterizza, djset per ballare fino a tardi con Piero Casanova dj (Soul Nu Funk – Disco – Punani) e fuochi d’artificio per illuminare i colli e salutare il nuovo anno.

Vi aspettiamo, chissà che anche voi non incontriate qualcuno di speciale da conoscere, sotto il vischio…