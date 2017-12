Capodanno all'Hobby One: dal cenone alle danze sfrenate

La notte più lunga dell'Hobby One è a tempo di “Maleducata”, il format più spigliato e irriverente di Bologna e non solo. Arrivano i remix sfrenati, le danze all'ultima bollicina e i trenini tra lustrini e papillon all’interno di un club sofisticato ed elegante. Per la notte più mondana dell’anno, il 31 dicembre l’Hobby One offre cucina locale e coreografie luminose di intrattenimento per vivere il capodanno come in un film.

Nel locale più antico di Bologna, quest'anno la serata di capodanno non sarà solo una semplice nottata di musica. A partire dalle ore 20.30, infatti, dopo il cocktail di benvenuto va in scena il cenone con gli ottimi piatti della tradizione bolognese. A seguire, all’avvicinarsi della mezzanotte, anche per chi avesse già deciso di mangiare in famiglia, si aprono le due piste da ballo con incluso l’open bar tutta la notte, line up house/commerciale (main room) e italiana/revival (prive room) con i djs più in vista della nightlife bolognese.