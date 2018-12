Capodanno 2019 alla “Scuderia” la notte più lunga dell’anno tra le mura antiche di Palazzo Bentivoglio

Capodanno 2019 alla “Scuderia” di Bologna

31 dicembre, la notte più lunga dell’anno

tra le mura antiche ricavate dalle scuderie del Palazzo Bentivoglio

Cenone di gala

Countdown tradizionale e brindisi

Discoteca

Free bar tutta la notte

Djset in 2 sale





Un Capodanno moderno in un luogo storico nel cuore di Bologna.

Tra le 2 Torri e Piazza Verdi, poco distante dal Teatro Comunale, è ubicata LA SCUDERIA, in quelli che furono locali di servizio annessi al Palazzo dei Bentivoglio, risalente al XV secolo. Un luogo di grande fascino e che oggi è tra i simboli del “centro” di Bologna.

Nella notte più lunga dell'anno La Scuderia sarà teatro di festeggiamenti in grande stile.

Dalle 20.30 si potrà accedere al locale per gustare il delizioso cenone con un menù tipico della tradizione bolognese e non solo. Dopo il brindisi di mezzanotte, con tante bollicine, la serata proseguirà all'insegna del divertimento e del ritmo sfrenato: dalle ore 00.30 al via l’open bar con discoteca per ballare fino alle prime luci del mattino del nuovo anno.

Il locale propone due opzioni di accesso:

• ingresso cenone + discoteca open bar: un menù ricco e tradizionale, accompagnato da vino illimitato delle migliori cantine, sarà solo l'inizio di una serata che proseguirà con un open open bar senza limiti.

• ingresso discoteca open bar per chi desidera entrare dopo le ore 00.30 e dare inizio a una serata in discoteca con free bar tutta la notte.

Menù cenone:

• Antipasti: Crescente, crescentine e selezione di salumi e formaggi.

• Primi: Lasagna verde bolognese e tortelloni tricolori

• Secondi: Arrosto in porchetta, patate al forno e cotechino con lenticchie

• Dolce: Mascarpone alla nocciola con panettone e pandoro

IL PROGRAMMA



Programma:

H. 20:30 Cenone di Capodanno

H. 23:55 Countdown tradizionale e brindisi

H. 00:05 Dj set in 2 sale, tutto open bar

Line up:

Intrattenimento musicale con i migliori djs della scena bolognese che assicureranno tanta buona musica e una serata di sicuro divertimento. Grazie alla formula all-inclusive all’interno della Scuderia saranno allestiti diversi punti bar in modo da non perdere l’occasione di divertirti al ritmo dei migliori cocktail con il free bar tutta la notte.

Dj set con selezioni musicale dance, house, r&b

Kando Dj from radio Play Studio

Gino Dj

Iingresso cenone + discoteca open bar € 79

Ingresso discoteca open bar € 34



𝑰𝑵𝑭𝑶 & 𝑷𝑹𝑬𝑵𝑶𝑻𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑰

LA SCUDERIA PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 2 - 40100 BOLOGNA (BO) tel. 351-8203353

https://www.bolognacapodanno.org/

info@bolognacapodanno.org