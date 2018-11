Capodanno 2019 a Bologna: gli eventi della notte di San Silvestro

"Cosa fai a Capodanno?". La domanda tormentone che comincia a farsi sentire già da fine novembre e che mette in crisi chi snobba San Silvestro o semplicemente decide all'ultimo. Sia per i maniaci dell'organizzazione che per i ritardatari anche quest'anno Bologna offrirà una serie di opzioni per tutti i gusti: dalla serata speciale a teatro al cenone, dalla festa in piazza alla discoteca.

Non mancherà come ogni anno il tradizionale brindisi in Piazza Maggiore, i cui dettagli saranno svelati però più avanti...

La magia de "Lo Schiaccianoci" al Teatro Comunale

Balletto in due atti e quattro scene su musiche di P.I. Tchaikovsky, liberamente ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann. Direttore d'orchestra: Gianmario Cavallaro. L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta... con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani è infatti un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi.