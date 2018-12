Capodanno fuori porta: da Nek a Daniele Silvestri, la musica live in piazza

Conto alla rovescia verso la mezzanotte di Capodanno anche in Emilia-Romagna, con feste di piazza organizzate in ogni città tra forti misure di sicurezza, spray al peperoncino proibiti e anche il contingentamento degli accessi (10.000 a Bologna).

Il Capodanno in Piazza Maggiore con il tradizionale rogo del Vecchione

Modena: largo ai balli con i Casadei

In piazza Roma a Modena Mirko Casadei farà ballare tutti coloro che vorranno salutare il nuovo anno con liscio e non solo.



Rimini: in piazza suona Nek

Doppio appuntamento musicale in Riviera: a Rimini c'è Nek live in piazzale Fellini e il dj set di Marco Rissa dei TheGiornalisti) con Cosmo e Ivreatronic in piazza Malatesta.

Ferrara: l'incendio del Castello Estense

Un grande spettacolo piromusicale che ogni anno, dal 2000, riesce ad emozionare decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

Parma: conto alla rovescia con la PFM

Parma celebra il 2019 con il tradizionale concerto gratuito in piazza Garibaldi: quest'anno la Premiata Forneria Marconi.

Cesena brinda con Paolo Belli

Lo showman Paolo Belli e la sua Big band in piazza del Popolo.

Daniele Silvestri a Reggio Emilia

Quest'anno grande ospite musicale a Reggio Emilia: in piazza c'è Daniele Silvestri!