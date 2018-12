Capodanno con Circo Nero al Matis

Lunedì 31 dicembre 2018 Circo Nero Classic al Matis Dinner Club di Bologna.

Il dicembre 2018 del Matis Dinner Club di Bologna si conclude come meglio non potrebbe. dopo il recentissimo Star’s Cake (martedì 25 dicembre) con Andrea Oliva e Federico Grazzini, lunedì 31 dicembre 2018 il party di Capodanno del Matis vede protagonista il Circo Nero in versione Classic.

La magia, i sogni, i ricordi e le infinite sorprese del Circo Nero Classic animano l’ultima notte del 2018 del Matis Dinner Club; un’armata estrosa che fa della tolleranza e dell’allegria una delle sue bandiere preferite, capace in questi anni di esibirsi a Mosca, Ibiza, Barcellona e in tante altre metropoli sia italiane che straniere. Un vero e proprio “carrozzone” che arriva, scappa e che nel percorso si diverte con cantastorie, pierrot, mangiafuoco, contorsionisti, giochi aerei, improbabili clown e presentatori, atmosfere giocose e maliziose, per un susseguirsi ininterrotto di emozioni.

Lunedì 31 dicembre 2018 in consolle al Matis Rex e Ciuffo (dj) e Tanja Monies (vocalist). Dinner dj Marco Bartolomucci.

Matis Dinner Club

Via Rotta 10 – Bologna

infoline 051/6199041