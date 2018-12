Capodanno 2019 in Piazza Maggiore fra musica e rogo del Vecchione

La tradizionale festa del 31 dicembre in Piazza Maggiore sarà un’altra grande occasione per ballare insieme con la musica selezionata da un gruppo di storici DJ bolognesi che, per l’occasione, si è riunito sotto il nome di Collettivo Musicalista Petroniano, formato da Davide Cassoli Cash DJ, Alessandro Murisciano Muri DJ, Daniele Palmieri Dano Deep DJ, Stefano Malaisi DJ, Rodolfo Candi Kando DJ e Luigi Giusti DJ che presenteranno una scaletta pensata per accontentare davvero tutti, anche gli amanti della storica filuzzi.

Lo spettacolo musicale inizierà alle 22.00, con una pausa allo mezzanotte per il Rogo del Vecchione, per poi continuare fino alle 1.30.

Allo scoccare della mezzanotte il nuovo anno verrà celebrato con il tradizionale rogo del Vecchione e dopo il falò la festa in piazza continuerà fino all'1.30 per poi diffondersi nei locali e nei club della città come Cassero, Covo, Link e Locomotiv che, grazie ai bus di Tper, saranno raggiungibili anche nelle ore notturne: il servizio delle linee 14n, 20n e 25n, già normalmente attivo il sabato, verrà esteso infatti anche alla notte di Capodanno.

Il 31 dicembre, a partire delle 16, terminerà il servizio autobus e navette attraverso via dell'Archiginnasio e dalle 21, con le stesse modalità con cui vengono effettuati i T days, il cuore della città diventerà pedonale fino alle 9 del 1° gennaio: solo pedoni e bici in via Rizzoli, via Indipendenza, via Ugo Bassi (da via Nazario Sauro a via Indipendenza), via Caprarie, via Calzolerie e via de’ Monari (da via de’ Corighi a via Indipendenza).