Capodanno 2019 nel cuore di Bologna: cenone e festa in stile “The Great Gatsby”

Il Capodanno Bologna al Qubò è un mix perfetto di eleganza, stile, gusto ed emozioni a soli 50 metri dalle Due Torri. Cenone di gala e festa in stile “The Great Gatsby”: dalla cena alla discoteca per scatenarsi in pista e “open bar” fino all’alba.



A soli 50 metri dalle Due Torri, all’interno di un palazzo storico del ‘300 (le prigioni di Palazzo Pepoli), il Qubo’è la cornice perfetta per festeggiare una serata unica come quella del Capodanno a Bologna.



Per l’occasione il Qubò presenta The Great Gatsby! I ruggenti anni ’20, l’epoca del jazz, dei gangsters e delle pupe, ti aspettano a Capodanno, nel cuore di Bologna, con una straordinaria festa a tema: in un’atmosfera tutta newyorkese, abiti scintillanti, boa piumati, eccessi e danze travolgenti trasformeranno in pura magia l’arrivo del nuovo anno. Un Capodanno a Bologna all’insegna degli eccessi e dell’euforia, nel cuore della città.



ll Qubò è sviluppato su tre piani, con tre piste da ballo e una zona lounge, per scatenarsi con i dischi del dj o bere qualcosa di buono in completo relax, fino al mattino.



Per soddisfare ogni tipo di esigenza, il Qubò offre diverse soluzioni: il cenone di Gala, legato alla tradizione culinaria bolognese, “inondato” dai migliori vini provenienti da cantine selezionate. Compreso nel pacchetto, fino ad esaurimento posti, il braccialetto di ingresso all’open Bar, senza limiti. Per chi preferisce lo stile di un cocktail party, Qubò propone per il suo Capodanno Bologna, anche la possibilità di cenare a buffet, con servizio open bar dopo la mezzanotte compreso nel prezzo. Infine, si può scegliere l’ingresso dopocena “All Inclusive” (dalle 00,30), con il braccialetto per l’accesso all’open bar tutta la notte.



Dalla mezzanotte, come nelle migliori favole, tutto sarà pronto per vivere la vera notte di Capodanno a Bologna, avvolti nell’atmosfera della New York dei ruggenti anni Venti.





Official Dj’s:



Gianluca Cristofori Resident Dj



Kandoo Dj from Radio PlayStudio



Luy’s Sandez from Milano





Selezione Musicale:



MAIN ROOM: house, commerciale



SALA DUE: hip hop, reggaeton



SALA TRE GRADINI: italiana, revival





MENU CENONE DI GALA



Antipasto: Tigelle, piade, affettati e formaggi misti



Primi: Lasagna verde di Bologna / Tortelloni burro e salvia



Secondi e contorno: Prosciutto rollettato con aromi in crosta di miele



Assortimento di Lenticchie e zampone



Patate al forno aromatizzate al rosmarino



Dolce: Mascarpone con cascata di cioccolato



* Tavoli da 10 persone con vino illimitato.





PROGRAMMA



Ore 20.15: arrivo al locale



Ore 20.15: cocktail di benvenuto



Ore 20.30: cena servita al tavolo



Ore 23.55: countdown e brindisi di mezzanotte



Ore 00.05: si balla con la musica dei migliori dj della night life bolognese le cui sonorità ci accompagneranno fino all’alba del 2019.





PREZZI



Cenone di gala e dopocena open bar € 79



Cenone a Buffet + dopocena open bar € 59



Dopocena all Inclusive con open bar (ingresso dopo le 00,30) € 34





Info e prenotazioni: https://www.capodanno.bologna.it





QUBO’ - Vicolo Sampieri, 3 – Bologna



Tel: 334-8275990 // 338-3630887



info@capodanno.bologna.it