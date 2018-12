Lunedì 31 dicembre alle ore 21.30 al Teatro Comunale si terrà “La Cà Piò Tranquèlla dal mandd”, spettacolo dialettale in due atti adattato da “Arsenico e Vecchi Merletti”, di Anna Neri e per la regia di Fioralba Brunelli. La commedia va in scena nell’ambito dell’evento “Festeggia il Capodanno a Teatro”, che vedrà al termine dello spettacolo il brindisi e il festeggiamento nella Sala del Consiglio.

La sera dell’ultimo dell’anno, lunedì 31 dicembre, al Teatro Comunale si terrà l’evento “Festeggia il Capodanno a Teatro”: per l’occasione, alle ore 21.30 andrà in scena la commedia dialettale in due atti “La Cà Piò Tranquèlla dal mandd”, di Anna Neri, e interpretata dall’associazione culturale di promozione sociale “Compagnia del Corso”, la quale verrà diretta dalla regista Fioralba Brunelli.

Lo spettacolo narra di una casa molto ospitale, in un paese alla periferia di Bologna, nella quale sono soliti ritrovarsi non solo amici e parenti ma anche perfetti sconosciuti. Tanto si trovano bene coloro che vengono accolti che molti di loro decidono di rimanere nella casa per sempre. Si pone pertanto la questione di come sistemare un così grande numero di persone in una sola casa. La commedia è incentrata sull'idea geniale che gli inquilini, anche con il contributo di un famoso eroe di guerra, escogitano per risolvere questo problema.

Al termine dello spettacolo, allo scoccare della mezzanotte, si terrà un brindisi augurale nella attigua Sala Consiliare, e sarà organizzato un buffet per celebrare l'inizio del nuovo anno. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ai festeggiamenti.

Biglietti: posto unico € 12 Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale, fino al 29 dicembre: mercoledì e sabato ore 10.30 - 12.30, giovedì e venerdì ore 17 - 19; lunedì 31 dicembre ore 20 - 21.30

Per informazioni: tel: 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it