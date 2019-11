Capodanno 2020: a San Silvestro si balla in Piazza Maggiore

La notte di San Silvestro in Piazza Maggiore. Per la notte del 31 dicembre in Piazza Maggiore “Dancin’Bo” propone una grande festa da ballo con musica per tutti i gusti. I DJ bolognesi del Collettivo Musicalista Petroniano (Davide Cassoli Cash DJ, Alessandro Murisciano Muri DJ, Daniele Palmieri Dano Deep DJ, Stefano Malaisi DJ, Rodolfo Candi Kando DJ e Luigi Giusti DJ) famosi per essere protagonisti dei locali più amati della città, si avvicenderanno in una selezione musicale pensata apposta per la festa, con lo specifico compito di far ballare e divertire tutti.

Allo scoccare della mezzanotte il nuovo anno verrà celebrato con il tradizionale rogo del Vecchione e dopo il falò la festa in piazza continuerà fino all’1.30 per poi diffondersi nei locali e nei club della città che, grazie ai bus di Tper, saranno raggiungibili anche nelle ore notturne: il servizio delle linee 14n, 20n e 25n, già normalmente attivo il sabato, verrà esteso infatti anche alla notte di Capodanno.