San Silvestro a San Lazzaro: mezzanotte in Piazza Bracci

Capodanno a San LAzzaro di Savena. Appuntamento in piazza Bracci! La piazza si animerà con musica e intrattenimento dalle 23.30 circa.



Immancabile, per concludere in bellezza l’anno che se ne va, il rogo a mezzanotte del Vecchione, che sarà accompagnato da un breve spettacolo pirotecnico nel vicino parco 2 Agosto.



Sempre da mezzanotte, via al brindisi e agli auguri!