Capodanno 2020 in stile The great Gatsby

Per chi ha voglia di ballare e di divertirsi la notte di Capodanno a Bologna c’è il Jam Club, nello storico Palazzo Bentivoglio, a pochi passi da Piazza Maggiore. Simbolo del divertimento “all night long” il Capodanno al Jam Club è una miscela di musica, gusto ed emozioni: dalle 21 cenone di gala con menu della tradizione bolognese, festa anni ‘20 in stile “The Great Gatsby”e, dopo il brindisi di mezzanotte, tutti in pista nelle 2 sale disco e “free bar” fino all’alba.



Il Jam Club, con i suoi 1000 mq di superficie su tre piani, è un luogo dove riposare i sensi o stimolarli, tra antico e moderno. Ricavato dalle antiche “segrete” dello storico Palazzo Bentivoglio, gli spazi sono aperti da soluzioni architettoniche in pietra a vista, che rendono il locale originale. Il Jam Club è la cornice perfetta per festeggiare una serata unica come quella del Capodanno a Bologna.



La sera del 31 dicembre il Jam Club propone un “pacchetto all inclusive”: cenone di Gala, con un goloso menu legato alla tradizione bolognese, “inondato” dai migliori vini locali provenienti da cantine selezionate, e free bar per tutta la notte. Altrimenti si può optare per l’ingresso disco dopo le 00,30 per ballare e degustare drink e cocktail nel dopocena. E’ disponibile, inoltre, una convenzione con hotel vicini per pernottare a prezzi convenzionati, senza pensieri.



Negli spazi rivisitati, con arredi di design, divani, tavoli e poltrone curati nei minimi dettagli dal look sofisticato ed elegante, al Jam Club si rivivrà l’atmosfera della New York dei “ruggenti anni ’20″: il proibizionismo, il jazz e il charleston, i gangsters e le pupe, con una straordinaria festa a tema “The Great Gatsby”, tra smoking, piume e lustrini e free bar dall’inizio alla fine.



Dalla mezzanotte, inizia la musica, si alza il sipario… luci e scintille illuminano la notte. All’arrivo del nuovo anno il Jam Club si scatena in piena regola con due piste da ballo. La selezione musicale sarà a cura dei migliori dj di Bologna. per vivere la vera festa di Capodanno 2020 ispirata al fascino senza età dei ruggenti anni ’20.