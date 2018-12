31 dicembre in dialetto bolognese: "Un bèl casén"

La Compagnia "Arrigo Lucchini" è da decenni una dei più attive espressioni della tradizione dialettale bolognese.

Per festeggiare l'ultimo dell'anno, al cinema teatro Bristol il 31 dicembre alle ore 21:30, la compagnia porterà in scena la divertentissima commedia di Arrigo Lucchini "Un bèl casén". Alla mezzanotte, brindisi per tutti.

Prenotazioni: presso il Cinema Bristol e la Parrocchia di San Ruffillo



La trama della commedia:

Quel fatidico pomeriggio di giugno del 1975 l’incurabile gelosia di Gigi rischia di far saltare il suo matrimonio e quello di altri due amici coinvolti con le loro consorti in un’incredibile carambola di equivoci, coincidenze, furbizie, litigi e ingenuità. Un vorticoso carosello, degno della grande tradizione del vaudeville, in cui le conseguenze saranno patite da un buffo capro espiatorio: il vecchio “spomèti” Ciriaco Guzzaroli.