Di trentuno ce n'è uno - il varietà di Capodanno

Vuoi passare l’ultima notte dell’anno in maniera diversa? Sei stanco dei soliti cenoni, trenini, trombette e coriandoli, fuochi d’artificio e baci sotto al vischio? Sei davvero stufo delle trite e ritrite compagnie che promettono caciara e poi si addormentano alle 11.00, sul divano, per risvegliarsi a mezzanotte, sbadigliando al suono dei mortaretti?... Per cambiare un modo c’è, un luogo c’è, una compagnia giusta c’è… Vieni a festeggiare con noi al Teatro del Baraccano, in via del Baraccano 2 a Bologna. Ti promettiamo che arriverai a brindare al nuovo anno (con spumante e panettone) senza accorgerti del tempo trascorso perché ti faremo divertire e sognare con il nostro spettacolo di Varietà. Chi siamo? Quattro amici, quattro professionisti della parola, della musica, del canto, della risata… perché di Trentuno ce n’è uno.

Con I Gemelli Ruggeri (Eraldo Turra e Luciano Manzalini), Alessandra Merico, Eloisa Atti.

Promosso dall’Associazione EstroVersi con contributo associativo di €. 30,00 a persona (la quota comprende il brindisi augurale di mezzanotte con panettone e spumante).

Per info e prenotazioni: 3452174677