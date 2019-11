Capodanno in dialetto

Commedia brillante di Luciana Minghetti dal titolo DAL PSICANALESTA....PROBLEMI E GUAI IN MANCHEN MAI



Una volta chi aveva dei problemi esistenziali si doveva arrangiare ora, invece, è di moda andare dallo psicanalista: in questa commedia la psicanalista troverà soluzioni per tutti veramente esilaranti



grande rinfresco il 31.12 a mezzanotte nel chiostro del convento e brindisi augurale il 1 gennaio al termine dello spettacolo

Prenotazioni al 335 5367524