Il Capodanno è Musical: cenone e live show

Il Capodanno è Musical La notte più lunga dell’anno diventa Show il 31 dicembre 2017 al Royal Hotel Carlton Via Montebello 8, Bologna. Ingresso ore 21.00. Inizio registrazioni ingresso ore 20,30



Cenone gourmet e live performance entertainment



Con le SUPER STAR Eleonora Lombardo – Salvador Axel Berry Torrisi – Edoardo Scalzini, protagonisti in tour per i teatri d'Europa con i Musical più prestigiosi come Jesus Christ Superstar, Hair, Mamma Mia!, Grease, West Side Story e Priscilla – La Regina del Deserto. Insieme a loro, gli altri artisti dell’Accademia del Musical di Bologna, che ci accompagneranno nel 2018 sulle note dei successi che hanno fatto ballare il mondo.



L’hotel più affascinante di Bologna ti aspetta con un menù di Capodanno raffinato e sorprendente.

Brindisi di mezzanotte e poi si balla fino a tarda notte con il suono inconfondibile dei vinili, a cura di Dj Dado.



REGISTRATI SUBITO E RISERVA IL TUO POSTO su: https://goo.gl/JDFJgs



Intero: 85€ (menù classico o vegetariano)

Ridotto 45€ (bambini fino a 10 anni)