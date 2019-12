Capodanno in Piazza Maggiore: il tradizionale rogo del Vecchione

Come da tradizione il 31 dicembre 2019 torna la festa con il rogo del Vecchione, costruito anche quest'anno in maniera partecipata da scolaresche e cittadini con laboratori curati da Cantieri Meticci attraverso l'utilizzo di materiale di recupero. Si comincia intorno alle 22 con la musica di Cristiano Rinaldi in arte Memoryman aka Uovo, Dino Angioletti e Andrea Bassi, i tre Dj scelti da Kong, ovvero il concept innovativo nato a Bologna e diventato in breve tempo un’icona nel calendario emiliano, un immaginario ormai riconosciuto anche nel panorama nazionale.

Kong è un brand che si avvale di dj locali e ospiti di caratura nazionale e internazionale e raccoglie l’importante eredità della scena house italiana, reinterpretandola con uno sguardo all'avanguardia per rivisitare ed animare gli spazi con proiezioni, light designing e video mapping, trasformandoli in una scenografia ricercata e unica.

Per il Capodanno di Bologna i tre Dj di Kong, sotto la direzione artistica di Giacomo Berti Arnoaldi Veli, si avvicenderanno alla consolle con una scaletta che spazia tra la musica disco con influenze funky, jazz e afro, per fare divertire e ballare tutto il pubblico della piazza, mentre la facciata di Palazzo d'Accursio si accenderà con le immagini ispirate alla selezione musicale.