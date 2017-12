Capodanno a San Lazzaro: pista del ghiaccio e rogo del Vecchione

Si avvicina l’ultima notte dell’anno e in piazza Bracci sono già iniziati i preparativi per salutare il 2017 tra musica, luci e allegria. Il 31 dicembre la pista di pattinaggio e il villaggio natalizio Iglù resteranno aperti dalle 10 fino a tarda notte e per l’occasione si animeranno con musica e intrattenimento dalle 23.30 circa.

Immancabile, per concludere in bellezza l’anno che se ne va, il rogo a mezzanotte del vecchione in piazza, che sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico nel parco 2 Agosto. Sempre da mezzanotte, via al brindisi e agli auguri, accompagnati dal panettone, che sarà offerto dal Comune alla cittadinanza.

Il villaggio natalizio Iglù però non si spegne con l’anno nuovo. Piazza Bracci resterà infatti illuminata a festa, anche grazie alla preziosa collaborazione di Conad nell’installazione delle luminarie del Municipio, della chiesa di San Lazzaro e di piazza M. Trebbi.

Non solo: il 6 gennaio il villaggio di ghiaccio Iglù accoglierà anche la Befana, che dalle 15 alle 17 distribuirà dolciumi e calze ai bambini presenti.

L’ordinanza. In occasione del Capodanno, dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 7dell’1 gennaio è in vigore l’ordinanza che vieta lo scoppio di petardi, mortaretti e simili sul territorio di San Lazzaro. E’ inoltre vietato l’uso di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite dalle etichette. Le forze dell’ordine e la Polizia Municipale sono già al lavoro per effettuare controlli preventivi contro la vendita di fuochi d’artificio illegali.

Dalle ore 18 del 31 dicembre fino alle ore 7 dell’1 gennaio, è inoltre vietata la vendita da asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali e artigianali nelle aree interessate dalle manifestazioni del Capodanno, in particolare l’area che comprende piazza Bracci, delimitata dalle vie Emilia, San Lazzaro, Rimembranze, nel parco 2 Agosto e in via Repubblica, da via Jussi a via F.lli Canova.