Un capodanno per tutta la famiglia: "L'Anno che Verrà" a Villa San Pietro

Sulla scia dei tributi a Lucio Dalla , ricorrenti in questo periodo natalizio in città, tra cui l’installazione luminosa dedicata al cantautore in via D’Azeglio, Villa San Pietro ha deciso di intitolare il suo I° Capodanno “L’ANNO CHE VERRA’, la migliore colonna sonora per accompagnarci nel nuovo anno.



Un Capodanno ricco di emozioni, la sera del 31 dicembre nell’armoniosa location della Villa a San Pietro in Casale (via Coccaro, 9). Una serata di festa pensata e organizzata per tutta la famiglia dove gli ospiti potranno godere e divertirsi in un ambiente allegro e conviviale.



Nell’elegante sala del ristorante verrà servita la cena con proposte della tradizione regionale italiana rivisitate dall’estro dello chef e della sua brigata. Si parte con l’antipasto di spuma di mortadella (bolognese doc), pane carasau (ghiotta delizia sarda), bis di primi (tortelloni di ricotta, tartufo e uvetta e passatelli asciutti con crema di broccoli, chips di guanciale e acciughine a.o.p. Come secondi faraona, carciofi al forno e tante lenticchie di buon augurio. Per concludere, come dessert, pandorino di Natale ripieno.



I piatti saranno accompagnati da vini selezionati (prosecco e rosso sangiovese doc, mentre il brindisi di mezzanotte verrà celebrato con le bottiglie di bollicine di Franciacorta.



Per i bambini tanto divertimento e giochi nella “sala del legno”, con uno staff di animazione, mentre prima ceneranno con un menu particolare a loro dedicato, comprendente squisiti tortellini alla panna, cotoletta e patatine fritte, tutto molto gradito ai bambini!



Non mancherà certamente la musica, che renderà più liete le ore del cenone e del dopo brindisi, con le selezioni di dj Dj Herbie con i grandi successi house history ‘90 e brani attuali in sala ristorante dalle 23,30 alle 3,00.



IL PROGRAMMA



LUNEDI' 31 dicembre



𝑹𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝑨𝑵𝑻𝑬

𝑴𝒆𝒏𝒖̀ 𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒊 >> 65€ piano terra risto

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜

Spuma di mortadella, pane carasau e petali di cipolla in agrodolce

𝐵𝑖𝑠 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖

Tortelloni ripieni di ricotta con crema di gorgonzola, tartufo nero e uvetta

Passatelli con crema di broccoli, chips di guanciale, acciughine a.o.p.

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜

Sovraccoscia di faraona, pere e cannella, carciofi al forno e cicorietta piccante

Lenticchie di buon augurio

𝐷𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡

Pandorino di Natale, ripieno delle sue creme



𝑴𝒆𝒏𝒖̀ 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒊 sotto i 10 anni >> 25€ (sala del legno)

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑜

Tortellini alla panna

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜

Cotoletta

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

Patate fritte



𝐷𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎

Prosecco millesimato extra dry "Col del Sole" Doc

Rosso Sangiovese Doc "Col di Sasso"

𝐵𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑎𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒

Franciacorta Contadi Castaldi brut >> 1 bottiglia ogni 5 persone



𝑨𝑵𝑰𝑴𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑬 𝑩𝑨𝑴𝑩𝑰𝑵𝑰

in Sala del Legno con Daniela



𝑴𝑼𝑺𝑰𝑪𝑨

Dj Herbie con i grandi successi house history 90 e brani attuali

in sala ristorante dalle 23,30 alle 3,00



𝑰𝑵𝑭𝑶 & 𝑷𝑹𝑬𝑵𝑶𝑻𝑨𝒁𝑰𝑶𝑵𝑰

051 666 1017 - 339 5077705 - http://www.villasanpietro.eu/