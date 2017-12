Capodanno al Winter Village: il primo block party di San Silvestro

WINTER VILLAGE NEW YEAR'S EVE: il capodanno in centro città, in piena zona universitaria. Due strade / due dancefloor per il primo block party della notte di S.Silvestro.

• Dal container di Empirico (Largo Respighi):

Marco Guidi + Rogue D house /Techno

• Dal container Wasted Radio (Via Del Guasto)

Associazione Culturale PeacockLAB All Star dj set - 90's 80's

MARCO GUIDI. Vanta centinaia di collaborazioni e molteplici serate al fianco di dj come Villalobos ,Binh, Craig Richards, Margaret Dygas Francesco Del Garda e molti altri altri colossi della scena elettronica.

Già A&R presso La Malvagio Inc. rec. nuova creatura di quel genio di "Edo" Edoardo Mazzilli , una delle figure portanti della scena underground bolognese , Marco da vita alla sua nuova label : Hotel Cortez, un universo parallelo dove da spazio alle sue invenzioni e non.

È stato resident del Mandarino Club di Taranto essendo parte della crew SK rec. capitanata da un altro pilastro della nightlife del sud , Dj SKIZZO , ed è proprio lui a sguinzagliare Marco nel main stream dopo aver scelto vari ep rilasciati su SK.

Attualmente è resident del party UNCODE di Bologna e PERCEZIONI SONORE di cui è co-founder.

ROGUE D. Danny, in arte Rogue D, non ha bisogno di presentazioni. Ha iniziato la sua carriera con il progetto Flashmob che ha collaborato con etichette di fama mondiale tra cui Get Physical Music e Defected.

Danny adesso sta lanciando il suo nuovo progetto, Rogue D, che sarà una fusione tra disco, house & techno.

La sua prima uscita in collaborazione con Luca Cazal “Z’s House” è uscita sulla label Classic Music Company di Luke Solomon & Derrick Carter.

A Gennaio 2017 rilasciata la collaborazione con Memoryman aka Uovo, storico componente dei Pastaboys, su DFTD “Release Me EP”.

A febbraio sempre su DFTD il mio primo EP da solista “Baby Sing A song EP” già supportato da artisti come Soul Clap, Maya Jane Coles, Josh Wink, Dennis Ferrer per citarne alcuni.

I prossimi remix in uscita su Classic Music Company saranno per i Soul Clap & Robert Owens in primavera e il prossimo singolo ‘Chains’ uscirà prima dell’estate su Hot Creations di Jamie Jones. Stay Tuned!