"I Capuleti e i Montecchi" al Teatro Comunale

"I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini in scena al Teatro Comunale di Bologna dal 6 al 13 maggio 2018.



Commissionata a Bellini dal Teatro La Fenice e composta in tempi brevissimi per il Carnevale del 1830, fu un vero e proprio trionfo. Tagliata e manomessa durante le numerose riprese ottocentesche, la partitura originale torna ad essere eseguita soltanto nel 1935, per le celebrazioni del centenario belliniano a Catania, prima di rientrare definitivamente in repertorio a partire dai tardi anni Cinquanta, beneficiando della cosiddetta Belcanto-Renaissance e della partecipazione di autorevoli interpreti del ruolo en travesti.