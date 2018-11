Cardio Fitness a Decathlon Bologna

Domenica 25 Novembre non perderti il pomeriggio dedicato al cardio fitness!

Iscriviti al corso che preferisci e vieni a divertirti con noi a ritmo di musica.



PROGRAMMA



16:30 - 17:30 Step&Tono con Timmy in collaborazione con la palestra Sway

17:30 - 18:30 FitBox&Tono con Timmy in collaborazione con la palestra Sway



Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica, la maglietta ve la regaliamo noi!



Evento GRATUITO e riservato ai possessori di Carta Decathlon.

A tutti i partecipanti verrà consegnata una Gift Bag.



Iscrizioni in negozio o presso la palestra Sway