Carlo Marrale: "La storia dei Matia Bazar"

Carlo Marrale, artista poliedrico, autore e fondatore dei Matia Bazar, gruppo per cui compose i maggiori successi, torna ad esibirsi al Bravo Caffè di Bologna giovedì 20 febbraio ore 22.00.



Grazie alla sua sensibilità e ad un approccio ingenuo e sincero verso il mondo, è riuscito a dare vita a canzoni senza tempo, evocatrici ancora oggi di intense emozioni.

Una persona delicata, dal cuore grande e generoso, con un animo puro come quello di un bambino: infatti già ai tempi dei Matia Bazar lo chiamavano e, molto spesso, lo chiamano tuttora, Bimbo.

Lo spettacolo - scandito da una scaletta che prevede le canzoni di maggior successo scritte da Carlo Marrale e riarrangiate per l’occasione - si pone l’obiettivo di offrire un’esperienza totalizzante, in grado di raggiungere un pubblico eterogeneo.

Ad accompagnare Marrale sul palco, saranno presenti musicisti di grande esperienza, ovvero: Mecco Guidi alla tastiera, Marco Dirani al basso e Tommy Graziani alla batteria.





Carlo Marrale, musicista, fotografo e pittore, è uno dei fondatori del gruppo dei JET e in seguito fondatore e autore dei Matia Bazar, band musicale della quale Marrale è stato voce chitarrista. Nati nel 1975, i Matia Bazar hanno collezionato una serie di straordinari successi composti in gran parte da Marrale, tra cui “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “Cavallo bianco”, “Che male fa”, “Solo tu” (numero uno nelle classi che spagnole, che rese il gruppo famoso in tutto il mondo), ”C’è tutto un mondo intorno”, “Vacanze Romane” e “Ti sento”. I Matia Bazar si esibirono in Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Germania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Russia, Polonia, Malta, Marocco, Siria, Libano, Giordania, Israele, Olanda, Svezia, Cile, Giappone, Canada, partecipando a diversi prestigiosi festival.

I Mattia Bazar hanno partecipato per ben sette volte al Festival di Sanremo. Nel 1994 Marrale vi partecipa da solista con il brano “L’ascensore”, terza traccia del suo primo cd “Tra le dita la vita’’.

I successi del gruppo - tradotti in diverse lingue - divennero colonne sonore di film, spot pubblicitari, ecc. Molti artisti hanno interpretato le canzoni da lui composte, tra questi Miguel Bose, Mina, sino ad arrivare alle cover interpretate dai Bluvertigo, Subsonica, Timoria e Banda Osiris.

L’artista ha anche composto la canzone ‘Odissea’ per il cd “Duetto” di Salvatore Licitra e Marcelo Alvarez, due tra i più grandi tenori delle scene internazionali, pubblicato in Italia e in tutto il mondo su etichetta Sony Classica. Il singolo, che ha ottenuto un gran riscontro e ha raggiunto il primo posto nelle charts U.S.A., è stato scelto dalla progressive metal band americana Queensryche e inserito nel loro disco di cover ‘Take Cover’ (’07).

Negli ultimi anni Marrale si sta dedicando anche alla realizzazione di testi per numerosi artisti internazionali.



Per Informazioni e prenotazioni:

Bravo Caffè

Via Mascarella n°1, Bologna

Tel: 051266112 | Cell: 3335973089

Mail: info@bravocaffe.it | www.bravocaffe.it