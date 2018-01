Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli presentano 'Benedetta Follia'

Sabato 13 gennaio, Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli saranno a Bologna per presentare al pubblico Benedetta Follia, ultimo film dell’eclettico e talentuoso regista romano, in uscita nelle sale italiane giovedì 11 gennaio.

Carlo Verdone è protagonista di Benedetta Follia insieme alla vincitrice nel 2016 del David di Donatello per “Lo chiamavano Jeeg Robot”, Ilenia Pastorelli, in questo, che viene definito il più femminile tra i film di Verdone, in cui si esplora l’amore ai tempi dei social, in maniera divertente e con un occhio di riguardo ai sentimenti.

Sabato 13 gennaio, Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli, insieme agli sceneggiatori Nicola Guaglianone e Menotti, presenteranno il film al pubblico bolognese rispettivamente:

alle ore 20.15 al Cinema Medica Palace in via Montegrappa 9

alle ore 21.15 al Cinema Fossolo in Viale Abramo Lincoln, 3.

Il film è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentis ed è distribuito da Filmauro.

BENEDETTA FOLLIA di Carlo Verdone

(Italia/2018/109’)

Guglielmo, uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, è proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali; è uno di quelli che “una moglie è per sempre”. Se non fosse che la sua Lidia, devota consorte per 25 anni, decide di mollarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. Ma poi nel suo negozio arriva un’imprevedibile candidata commessa: Luna, ragazza di borgata sfrontatissima e travolgente, volenterosa ma altrettanto incapace, e adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Da quel giorno niente sarà più come prima: Luna lo iscrive a “Lovit”, la app più hot del momento, e Guglielmo scoprirà il sorprendente mondo degli appuntamenti al buio e gli esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l’anima gemella. Letizia, Raffaella, Adriana: incontri imbarazzanti, buffi e sorprendenti o incontri casuali come quello con Ornella (Maria Pia Calzone). E visto che la realtà supera l’immaginazione, le vite di Guglielmo e Luna avranno dei risvolti totalmente inaspettati. Perché le vie dell’amore sono infinite.