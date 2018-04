Carmen Alessandrello al teatro "Il Celebrazioni"

Venerdì 27 aprile la cantante siciliana CARMEN ALESSANDRELLO sarà la special guest di “CANTAUTORI. VIAGGIO IN ITALIA”. lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Il Celebrazioni di Bologna (via Saragozza, 234 – ore 21.00, Poltronissima € 28,00 - Platea, balconata e palchi € 16,00) attraverso la voce solista di Carmen, in un live coinvolgente e passionale di oltre due ore.



Cantautori. Viaggio In Italia è un omaggio a tutti i grandi cantautori della scena musicale italiana degli ultimi 50 anni, lo spettacolo vuole essere una piccola pièce teatrale o, più semplicemente, un racconto in musica, un viaggio attraverso la melodia nei "migliori anni della nostra vita" che si realizzerà grazie alle canzoni che sono entrate nella storia del costume nazionale



BREVE BIO



Carmen Alessandrello è una giovane cantante - nata a Comiso (Ragusa) nel 1994 - scoperta da FONOPRINT, storico studio di registrazione da cui sono passati i più grandi artisti della storia della musica italiana. Nella sua voce c’è il fuoco del suo sud. Inquieta e poliedrica, sempre in cerca di un’esperienza, nella vita come nella musica cerca una spiritualità autentica e profonda, al di là di religioni ed etichette. Inizia a cantare giovanissima, prendendo a modello la potenza canora di Whitney Houston e la veracità di Domenico Modugno; predilige il soul, il blues e il jazz contemporaneo. Ama anche gli anni ’60 italiani e il rock melodico ma è attratta in particolare dalla “musica nera” a cui si ispira per la libertà e l’istintività espressiva. Nei suoi live emergono chiaramente le qualità canore, la spigliata vitalità interpretativa e un rapporto empatico e speciale con il pubblico. Nel 2016 partecipa alle selezioni di “The Voice”, collabora con la compagnia di ballo Nu’Art e vince Area Sanremo partecipando alla trasmissione “Sarà Sanremo” in diretta su Rai1. A giugno 2017 pubblica “Al centro esatto di una nuvola”, suo disco d’esordio.