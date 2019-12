Carmen Lorenzetti dialoga con l'artista Attilio Tono: un pomeriggio al museo

In concomitanza con la mostra di Attilio Tono il museo mtn | museo temporaneo navile invita un critico d’arte o un curatore a presentare in modo informale il progetto espositivo in corso, mostrandone le ragioni e i retroscena formali e di pensiero. Un’occasione unica per avvicinarsi in modo consapevole all’arte, vivendola come qualcosa di vivo e familiare. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, in particolare agli studenti d’arte e a chi è interessato ad approfondire le tematiche dell’arte contemporanea.

Il 17 dicembre alle ore 15.00 è il momento di Carmen Lorenzetti che incontra l'artista Attilio Tono. L’ingresso all'evento è gratuito, come anche alle sale del museo.

L'obiettivo.Promuovere progetti artistici e culturali capaci di raggiungere un ampio pubblico, favorire una maggiore consapevolezza sui temi del contemporaneo, permettere che l’arte sia sempre di più un’esperienza di tutti, creare una rete di persone qualificate per condividere finalità e progetti, sono gli obbiettivi che mtn intende realizzare nel corso delle sue attività.