Carmina Burana in Piazza Verdi: live gratuito

Sabato 27 luglio i Carmina Burana alle ore 21:30 in Piazza Verdi: coro e Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Torna in Piazza Verdi uno dei capisaldi del repertorio classico del ‘900, nella versione con due pianoforti e percussioni. La celebre composizione, che rivedrà impegnati il coro e i solisti della scorsa interpretazione, colpisce ancora il pubblico per la vitalità ritmica e la sua grande varietà espressiva. L'evento è gratuito.