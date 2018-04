Carmina Burana di Carl Orff per il 40° anniversario di Ant

Martedì 15 maggio 2018 -alle ore 21- nella Sala del Bibiena del Teatro Comunale in Largo Respighi n°1 a Bologna in programma “Carmina Burana di Carl Orff” eseguita da due cori ed un coro di voci bianche, accompagnati da percussioni e pianoforti.

Al termine del concerto, nel Foyer del Teatro si brinderà ai 40 anni di impegno e solidarietà sociale di ANT. Il ricavato della serata sarà destinato in particolare al sostegno di Bimbi in ANT, progetto dedicato ai piccoli pazienti oncologici nonché all’attività di educazione alla prevenzione nelle scuole.