Carnevale 2018, carri e sfilate: gli eventi da non perdere

Il Carnevale nel 2018? L'8 febbraio è giovedì grasso, il 13 sarà martedì grasso e mercoledì 14 febbraio, mercoledì delle Ceneri, giorno che fa iniziare la Quaresima. Come celebrare questa festa? Ecco le date e i luoghi del Carnevale in provincia.

1. CARNEVALE A SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Domenica 4 e domenica 11 febbraio va in scena il tradizionale Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto: bellissimi carri allegorici e sfilate delle mascherine per due domeniche.

2. CARNEVALE DEI FANTAVEICOLI DI IMOLA

Domenica 11 febbrario Il Carnevale dei Fantaveicoli a Imola: L'idea arriva nel 1996 quando l'Amministrazione comunale decise di riproporre durante le giornate di Carnevale un momento di festa nella piazza centrale della città e la popolazione rispose con entusiasmo. Da quel momento stabilì di provare a reinventare una tradizione locale di Carnevale, evitando però di centrarla sul carro allegorico, elemento italiano caratteristico della festa, ma troppo impegnativo senza una storia consolidata alle spalle. L'organizzazione fu affidata agli uffici Partecipazione, Cultura e Progetto Giovani, con il coinvolgimento fondamentale di scuole, associazioni, centri aggregativi, gruppi giovanili e imprese socio-culturali.

Dal 1998 il carnevale ha assunto la sua connotazione attuale diventando il Carnevale dei Fantaveicoli. Imola nel '900 era denominata "la città dei matti" (per la presenza di due ospedali psichiatrici) e forse una certa dose di "pazzia" e di estrosità s'è trasmessa agli imolesi; Imola fa parte della Romagna e di romagnolo ha la passione dell'ingegnosità tecnica e dell'invenzione; Imola è famosa nel mondo per l'Autodromo, ma forte è l'amore per la bicicletta, compagna fedele di ogni giornata. Da questi elementi - uniti al radicato rispetto per l'ambiente - è nata l'idea del "Fantaveicolo".

Un'altra peculiarità del Carnevale dei fantaveicoli è la possibilità per tutti di prendere parte come protagonisti alla sfilata (con un fantaveicolo o creando un gruppo mascherato) ed ottenere premi o riconoscimenti.

3. CARNEVALE DI BOLOGNA

Si fa festa il martedì grasso, quando va in scena il Carnevale di Bologna, dedicato completamente ai bambini. Il percorso parte da piazza VIII Agosto per sfilare lungo via Indipendenza fino a Piazza Maggiore. Sul Crescentone ecco che i bambini sono attesi dal Dottor Balanzone.

3. CASALECCHIO DI RENO

Il 10 febbraio dalle 16 alle 17 la tradizionale sfilata delle maschere in Sala Piazza delle Culture.