Carnevale 2019: tutte le sfilate e le feste a Bologna e provincia

Febbraio e marzo segnano il passaggio dalla fine dell'inverno all'inizio della primavera, con i sapori tipici del territorio legati soprattutto alle feste di carnevale e alla riapertura dei mercati contadini. In particolare i protagonisti del mese di febbraio sono gli zuccherini e i carnevali del territorio.

Tra appuntamenti storici, maschere tipiche e grandi sfilate di carri allegorici, i punti ristoro propongono sfrappole, castagnole, torte e altre dolci specialità. Fra i carnevali storici segnaliamo quelli di: San Giovanni in Persiceto (24 febbraio e 3 marzo), Pieve di Cento (3, 10 e 17 febbraio), San Pietro in Casale, San Matteo della Decima e il Carnevale vergatese (24 febbraio e 3 marzo).

Sempre a tema dolce la Festa di Sant'Agata (il 5 febbraio), dove la cittadina prepara in onore della patrona la tipica brazadèla tèndra (ciambella tenera) e altre specialità come le frittelle di riso.

Per gli amanti del salato nell'imolese si festeggiano due storiche “Sagre dei maccheroni”: il 5 febbraio a Borgo Tossignano, dove i maccheroni sono in buona compagnia con la polenta condita con ragù di salsiccia, e il 10 marzo a Ponticelli di Imola. A Dozza, invece, ogni domenica ci sono i Banchi d'assaggio in Enoteca.

Ecco le feste e le sfilate di Carnevale a Bologna e provincia:

27 gennaio e 3 febbraio 2019 - Carnevale dei bambini a Minerbio Minerbio

3, 10 e 17 febbraio 2019 - Carnevale di Pieve

Pieve di Cento

9-10 febbraio 2019 - Cioccola-ti-amo Casalecchio di Reno

10, 24 febbraio e 17 marzo 2019 - 65° Carnevale di Molinella

Carnevale a Molinella e frazioni

17, 24 febbraio e 3 marzo 2019 - Carnevale dei bambini a Sala Bolognese Sala Bolognese e frazioni

17 febbraio 2019 - Carnevale a San Lazzaro di Savena San Lazzaro di Savena

23-24 febbraio 2019 - Italia da gustare Castel Maggiore

23-24 febbraio 2019 - Ciok in Tour

San Lazzaro di Savena

24 febbraio 2019 - Carnevale dei bambini a Casalecchio di Reno

24 febbraio e 3 marzo 2019 - Carnevale dei bambini a Bazzano

24 febbraio e 3 marzo 2019 - 137° Carnevale vergatese

24 febbraio 2019 - Festa di Carnevale Loiano

24 febbraio 2019 - Carnevale di Savigno, Savigno (Valsamoggia)

24 febbraio e 3 marzo 2019 - Cranvel ed San Pir in Casel San Pietro in Casale

24 febbraio e 3 marzo 2019 - Carnevale storico di Decima San Matteo della Decima di San Giovanni in Persiceto

2 marzo 2019 - Carnevale per bambini Monghidoro

2 marzo 2019 - Carnevale nella città di Castel San Pietro Terme Castel San Pietro Terme

2 marzo 2019 - Carnevale di Castello di Serravalle Castello di Serravalle

2 marzo 2019 - Carnevale di Crespellano Crespellano

3 marzo 2019 - Carnevale dei bambini di Crevalcore Crevalcore

3 e 5 marzo 2019 - 67° Carnevale dei bambini Bologna

3 marzo 2019 - Carnevale di Sasso Marconi Sasso Marconi

3 marzo 2019 - 32° Carnevale di Pianoro

3 marzo 2019 - Carnevale dei Fantaveicoli di Imola

5 marzo 2019 - Carnevale dei bambini e dei ragazzi Imola

10 e 24 marzo 2019 - Carnevale dei bambini Granarolo dell'Emilia e località Lovoleto

17 marzo 2019 - Collezionando a Sasso Marconi