Rocchetta in Fiaba - Carnevale tra le Favole: sabato 15 e domenica 16 febbraio per un fantastico weekend dedicato alle Fiabe in occasione del percorso interattivo "Carnevale tra le Favole"! La Rocchetta Mattei diventa ancora più magica in occasione del Carnevale! Per due giorni sarà dimora di regni incantati e ospiterà strane creature, principi, principesse e personaggi di ogni tipo che troverete lungo un percorso interattivo nelle sue sale, in cui sarete direttamente coinvolti!

Ecco la storia: Shrek, un orco verde che vive in solitudine all'interno di una casa di legno in una palude, si imbatte in un gruppo di personaggi delle Favole che sono venuti da molto lontano perché non hanno idea di come festeggiare. È Carnevale, ma nessuno di loro ha una tradizione! Sarà quindi compito dei nostri piccoli eroi aiutare Shrek a ritrovare la pace nella sua palude, trovando una tradizione che permetta a tutti loro di festeggiare felici e contenti la magia del Carnevale!

Il percorso dura 1 ora



Date:



15-16 Febbraio



Orari di ingresso percorso: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18





Il Ticket comprende:



– Ingresso al percorso



– Spettacolino



– Un laboratorio (per i bimbi) con realizzazione di un gadget da portare a casa





Direzione artistica: I Muffins Spettacoli