Carnevale al Centronova!

CentroNova, vi aspetta per un doppio appuntamento: My Little Pony - Giovedì 20 febbraio dalle 15.00, sarà un Carnevale Ponico!

My Little Pony Village dedicherà un pomeriggio a tutti i bambini con giochi, laboratori, corner trucco, animazione e incontri con Pinkie Pie e Rainbow Dash.

