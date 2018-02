E’ in arrivo per i bambini il Carnevale di Alice nel Paese delle Meraviglie! Arcieri, cavalieri, trombettieri e tamburini preparatevi: è in arrivo il Carnevale dei Bambini 2018, unico ed imperdibile, che si svolgerà domenica 11 febbraio 2018 a cura di Casalecchio Insieme e avrà come tema “Alice nel Paese delle Meraviglie” con il patrocinio del Comune di Casalecchio.

Il programma di domenica 11 febbraio prevede:

Alle ore 10.00 in Piazza del Popolo: stands gastronomici e giochi per bambini.

Piazza dei Caduti: stands gastronomici.

Ore 11.00: Animazioni per bambini a cura di Machemalippo.

Alle ore 14.00 in via Marconi sfilata dei carri in collaborazione con Sasso Marconi e Calcara e alla loro prima presenza al Carnevale di Casalecchio i Marakatimba

Alle ore 15.00 animazioni itineranti per bambini a cura di Machemalippo con trampolieri e Clown

Ore 15.30 in Piazza del Popolo: “Fino all’ultimo coriandolo” sorpresa.