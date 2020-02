68° Carnevale dei bambini Bologna: si fa festa domenica 23 febbraio e martedì grasso

Siamo al 68° Carnevale dei bambini Bologna: festa, maschere, carri e musica domenica 23 febbraio e il 25 febbraio, che è martedì grasso. Come sempre il percorso dei carri e delle mascheine parte da piazza VIII Agosto, farà una tappa a piazza Nettuno e poi si dirigerà in Piazza Maggiore per uno spettacolo musicale e i saluti del cardinal Zuppi e del Dottor Balanzone.