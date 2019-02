Carnevale dei Bambini a Casalecchio di Reno: il magico Carnevale di Mary Poppins

Carnevale dei Bambini: il 24 febbraio 2019 a Casalecchio di Reno

Il programma

E’ in arrivo il magico Carnevale di Mary Poppins!

Udite udite: il vento dell’Est porterà una magica istitutrice che accompagnerà i bambini di tutte le età in strabilianti avventure nel Carnevale dei Bambini 2019 unico ed imperdibile, che si svolgerà domenica 24 febbraio 2019 a cura di Casalecchio Insieme e avrà come tema “Mary Poppins e il regno della fantasia” con il patrocinio del Comune di Casalecchio.

Volete immergervi in questa festa? Non preoccupatevi bambini e ragazzi: abbiamo quello che fa per voi!

Casalecchio Insieme e il Gruppo delle Signore dell’uso e del riuso di CasaMasi in collaborazione con la Biblioteca “C. Pavese” e Casalecchio delle Culture per il settimo anno, vi invitano a partecipare ai seguenti laboratori gratuiti per realizzare abiti e maschere di Carnevale con materiale di riuso:

1° laboratorio: sabato 9 febbraio 2019 ore 14.30 – 16.30 nello spazio della Virgola della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 – 12 anni.

2° laboratorio: sabato 16 febbraio 2018 ore 14.30 –16.30 nella Sala Seminari della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 – 12 anni.

3° laboratorio: sabato 23 febbraio 2018 ore 14.30 – 16.00 nella Sala Seminari della Casa della Conoscenza, via Porrettana, 360. Max 20 tra bambini e ragazzi. Età: 5 – 12 anni.

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nella Sala Piazza delle Culture, sfilata delle maschere (aperta a tutti i bambini che hanno partecipato ai laboratori e non solo), animazione carnevalesca a cura di Machemalippo.

Le Prenotazioni dei laboratori saranno presso la Casa della Conoscenza: tel. 051/598300, e-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it E’ richiesta la presenza dei genitori durante l’attività.

Gli abiti realizzati si potranno indossare domenica 24 febbraio 2019 per il Carnevale dei Bambini di Casalecchio e nei giorni successivi saranno restituiti alla reception al pianoterra della Casa della Conoscenza. I vestiti preparati andranno ad arricchire il nucleo di abiti originali di Carnevale che potranno essere prestati ad altri bambini e ragazzi il prossimo anno, in più se ne creeranno dei nuovi.

Il programma di domenica 24 febbraio prevede:

Alle ore 10.00 in Piazza del Popolo: Street food, chiosco dello zucchero filato, delle crepes e giochi per bambini. Stand delle signore dell’uso e del riuso di CasaMasi.

Piazza del Monumento ai Caduti: Chiosco con dolci e coriandoli.

Ore 11.00: Animazioni per bambini.

Alle ore 14.00: In via Marconi: sfilata dei carri.

Per tutta la giornata del “Carnevale dei Bambini” saranno presenti i fotografi di Casalecchio Insieme per immortalare le maschere presenti e scoprire la maschera più bella e quella più simpatica.

I parcheggi disponibili a Casalecchio per domenica 24/02 saranno: via Toti, la Stazione Ronzani, area Coop, – Parcheggione – della Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari.

I parcheggi disponibili a Casalecchio per domenica 24/02 sono consultabili sull’App Casalecchio di Reno disponibile per Web, Android e Apple:

via Toti, la Stazione Ronzani, Area Coop, Parcheggione della Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari, Stazione Garibaldi, Parcheggio Rodari, Casa della Salute

In caso di maltempo, il Carnevale sarà rinviato a domenica 10/03/19.

Per maggiori informazioni: www.casalecchioinsiemeproloco.org

Il Carnevale di Casalecchio di Reno rientra nell’evento “Open Weekend Carnevale nei Colli Bolognesi” realizzato dalla Rete di Pro Loco dell’Unione Reno Lavino Samoggia con il patrocinio dell’Unione. www.collinebolognaemodena.it