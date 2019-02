Carnevale dei Bambini: 18 carri, maschere e coriandoli fino in Piazza Maggiore

67° edizione del Carnevale dei bambini domenica 3 e martedì 5 marzo

Torna il «Carnevale dei bambini» promosso dal Comitato per le manifestazioni petroniane animato dalla diocesi, che si terrà domenica 3 e martedì 5.

I 18 carri percorreranno il tragitto «delle tre piazze»: da piazza VIII Agosto (partenza alle 14.30) lungo via Indipendenza, in piazza Nettuno con arrivo in Piazza Maggiore intorno alle 15. Qui, domenica, saranno accolti dall’arcivescovo Matteo Zuppi e altre autorità cittadine e Balanzone (Alessandro Mandrioli) leggerà la sua «tiritera» sullo stato della città.

I temi dei carri saranno legati al mondo dell’infanzia.

Prologo alla festa, domenica 3 (ore 9.30–12.30), in via Indipendenza, spettacoli della compagnia «I burattini di Riccardo» e, lungo la strada pedonalizzata, momenti d’intrattenimento per i bambini con musica e laboratori.