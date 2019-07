Carnevale estivo in notturna di Padulle: una sfilata di carri allegorici colora la notte

Sedicesima edizione per il carnevale estivo in notturna di Padulle, una grande sfilata di carri allegorici che colora la notte con gettito di caramelle e cotillons. Per l'occasione verrà allestito uno stand gastronomico con crescentine, piadine, cocomero e melone.

A rallegrare la serata, musica e spettacoli.

Info sull'evento

Orario: serata

Tariffe: ingresso libero

Organizzazione: Pro Loco Sala Bolognese

Info: Pro Loco Sala Bolognese

Tel.: 0039 051 828657