Carnevale dei Fantaveicoli di Imola: la sfilata più originale d'Italia

Torna l’imperdibile appuntamento con il Carnevale di Imola e la grande Sfilata dei Fantaveicoli, conosciuta in tutta Italia per la sua originalità. I Fantaveicoli devono essere in grado di spostarsi e affrontare l’intero percorso prefissato senza impiegare alcun tipo di carburante inquinante: sono totalmente ecologici e spesso sono costruiti con materiali naturali o riciclati.

Programma in via di definizione