Carnevale di Medicina: musica, balli, giostre e trenino

Medicina festeggia il Carnevale domenica 25 febbraio con musica, balli, giostre, trenino, intrattenimenti per tutti e i carri allegorici, che quest'anno ritornano con il loro carico di colori e allegria. Appuntamento alle 14 in Piazza Garibaldi e in tutto il centro storico per una domenica di divertimento. Protagonista sarà il concorso mascherato, durante il quale un'attenta giuria valuterà la maschera più bella e il gruppo più numeroso. In piazza non mancherà lo stand di ristorazione. Medicina | Pro Loco 051 857529