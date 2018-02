31° Carnevale di Pianoro: carri allegorici con sciucaren

31° Carnevale di Pianoro: domenica 11 febbraio 2018. Sfilata di carri allegorici con partenza alle 14 da via dello Sport, preceduta dalla Banda Folkloristica Dozzese con figuranti e i ca- ratteristici sciucaren (i "frustatori", che accompagnano la musica della banda con lo sciocco della loro frusta). Musica, spettacoli e stand con crescentine in piazza. Rinvio di una settimana in caso di maltempo. Pianoro | Pro loco 051 776091