S.Lazzaro: tradizionale sfilata di carri, maschere e giostre

La città festeggia con la tradizionale sfilata di carri, tra maschere, intrattenimento e giostre. Domenica 4 febbraio San Lazzaro festeggia il Carnevale con la tradizionale sfilata dei carri lungo le vie del centro. Musica, dolciumi, maschere e tanto divertimento invaderanno il centro cittadino per un pomeriggio di festa.

Ecco il programma dell’iniziativa:

ore 14.30 - 14.45 arrivo dei carri in via San Lazzaro con possibilità di far salire i bambini fino ad esaurimento posti disponibili.In piazza Bracci saranno presenti bancarelle di dolciumi, punto ristoro e pista di pattinaggio su ghiaccio aperta.

ore 15 partenza della sfilata da via San Lazzaro.Sono previsti due giri del circuito via Repubblica - via Jussi - via Modena - via San Lazzaro.Al termine del secondo giro la sfilata si concluderà al punto di partenza in via San Lazzaro.

Nel parcheggio di via Repubblica adiacente il parco 2 Agosto saranno presenti le giostre per i bambini.

Dalle 16.30, Con la fantasia... un carnevale in allegria!, giochi e animazioni per bambini nel teatro della Parrocchia di San Lazzaro, a cura della cooperativa sociale Al Girotondo.

In caso di maltempo, la sfilata si terrà domenica 18 febbraio.

Dal 1° febbraio in Mediateca si potranno prendere in prestito gratuitamente costumi di carnevale per bambini e bambine dai 2 ai 12 anni.

Gli abiti puliti ed impacchettati saranno prestati gratuitamente a fronte di un documento di riconoscimento ed una cauzione di 15 euro, che verrà restituita al rientro del capo. Gli abiti vanno restituiti entro il 30 marzo, così come sono stati prestati, ovvero puliti e stirati o da lavasecco a seconda del tipo di abito.