Carnival Salt'in Circo

Sempre diverso e condito da tante idee, un varietà a sorpresa in cui tutto è quello che non sembra e sembra quel che non è. Tra passeggiate sospese, danzatrici aeree, domatori di oggetti volanti, il pubblico scoprirà il piccolo mondo di ciascuno dei matti matti personaggi che abiteranno l’artereghiano Spazio Eco. Si scopriranno le loro piccole manie, le grandi debolezze, i giochi infantili, la forza del gesto, l’energia esplosiva la musica interiore e non solo.



Una carnevalesca band d’eccezione dal sapore brasiliano colorerà la cornice del cabaret più matto del mondo.



Non è necessaria la prenotazione. Lo spettacolo è a offerta libera e consapevole, calibrata sulle emozioni che i nostri matti artisti riusciranno a evocare in ogni spettatore.



Il “cappello” andrà a finanziare lo spettacolo e le attività dell’associazione culturale Arterego, per promuovere il circo in tutte le sue forme. Ogni spettatore, infatti, contribuisce alla nascita di nuove storie e alla loro prosecuzione.





I PROSSIMI SPETTACOLI A SALT'IN CIRCO:

★ 13 marzo

★ 27 marzo

★ 24 aprile



Maggiori informazioni su: www.arterego.org.