Caron Dimonio: il duo electro/postpunk bolognese

Venerdì 2 febbraio: Caron Dimonio (Ita–post punk/electro/wave) + European Ghost (Ita-dark/wave) live al Covo Club.



I CARON DIMONIO sono un duo electro/postpunk nato a Bologna e apparso sulla scena wave italiana nel 2013. Le loro canzoni sono un incidente fra post punk ed elettronica, con qualche “spruzzata” di noise, i testi (ermetici, non narrativi) affrontano tematiche suggestive e decadenti, le strutture dei pezzi sono minimali. Dall’uscita del primo album Gestalt, grazie ad internet e ad un produttivo passaparola, hanno cominciato a suonare in molti club in tutta Italia. A marzo del 2016 è uscito Solaris il secondo disco, anticipato dal singolo/video Imago Mortis, album grazie a cui sono riusciti ad intensificare le loro presenze all’estero. Il 27 ottobre 2017 è uscito il singolo Hitler amava i cani che ha anticipato Religio il terzo album pubblicato il 1 dicembre da Atmosphere records. Sono attualmente in tour in Italia e all’estero.



In apertura di serata sul palco: European Ghost:

Tra kraut music, droni, electro wave cupa e post punk, un nuovo gruppo bolognese, progetto senza controllo e multiforme, gli European Ghost.

Traccianti luminosi nella notte, bombe al fosforo, statue mutilate e città sventrate mentre un esercito muto e senza volto attraversa le trincee fangose d'Europa. Dal cielo squarciato cala un angelo sterminatore a vendicare, narrando in musica il nuovo orrore moderno di solitudini e mute battaglie urbane.



Ingresso concerto: 8 euro