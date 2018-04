Casalecchio, comunità baha'ì': il giardino di ridvàn

Sabato 21 aprile 2018, per il primo giorno della festività di Ridván, la Comunità Baha’i di Casalecchio di Reno invita la cittadinanza a un evento culturale/ artistico, con appuntamento alle ore 16 in Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture.

Fabrizio Passarella, artista di fama nazionale, presenterà il suo video Il Giardino Rabescato, vincitore del Premio Videoinsight 2017, sul tema del giardino luogo di pace e armonia nelle culture mediorientali; nel corso del pomeriggio si combineranno le proiezioni del visual artist Marg8 (Gianni Margotto), la musica mediorientale eseguita dal vivo dal gruppo Hudud e le letture, in arabo, farsi e italiano (a cura di Donatella Vanghi), da Le parole celate di Bahá’u’lláh, il

fondatore del culto Baha’i, e dalle opere del giovane poeta iracheno Gassid Mohammed.

L’obiettivo è “mettere in atto il principio dell’unità” tra persone e credi differenti, valorizzandone l’appartenenza nelle diversità alla famiglia umana, insegnamento centrale del percorso filosofico di Bahá’u’lláh – che proprio nel giardino di Ridván, presso Bagdad, il 21 aprile 1863 proclamò l’abrogazione delle guerre di religione e la necessità della concordia dell’umanità .

L’iniziativa Giardino di Ridván è patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno ed è a ingresso libero.

Sabato 21 aprile 2018

dalle 16 alle 19

Casa della Conoscenza

Piazza delle Culture Via Porrettana, 360 Casalecchio di Reno BO

Ingresso libero